В Киеве замечен очень редкий немецкий пикап

Автомобили немецкой марки Wartburg сегодня не часто увидишь на украинских дорогах, ведь выпуск этих машин из бывшей ГДР прекратился более трех десятков лет назад. Теперь они встречаются в основном на ретро-фестивалях. Однако бывают и приятные исключения. На днях на одной из улиц Киева был замечен Wartburg с кузовом пикап.

Судя по фото, перед нами Wartburg 1.3, одна их последних моделей фирмы, которая производилась с октября 1988 по апрель 1991 года. Машина предлагалась в трех кузовных вариантах: седан, универсал и пикап. Последний выпускался под маркой Trans и считается очень редким, так как из 152,7 тыс. выпущенных Wartburg 1.3 «коммерсантов» изготовили всего 920 штук.

В отличие от предшественника – модели 353, на Wartburg 1.3 стоял уже не двухтактный трехцилиндровый агрегат в 993 см куб., а куда более совершенный – четырехтактный, четырехцилиндровый, рабочим объемом 1274 см куб. (лицензия Volkswagen). Последний изначально развивал 58 л.с., а с июля 1990 года его мощность подняли до 64 «лошадок».

Что же касается киевского пикапа, то у машины уже неоригинальная грузовая платформа. По словам владельца, автомобиль был после серьезного ДТП и долгое время стоял на даче. Хозяин его реанимировал, сделав своими руками стильный кастом-пикап.