В Киевской области прописалось редкое купе от ателье Maggiora

Не так давно на улицах Киева удалось сфотографировать довольно редкий автомобиль – Lancia Kappa Coupe. Машина была разработана в фирменном дизайн-центре Centro Stile Lancia, а выпускалась на небольшом предприятии кузовного ателье Maggiora возле Турина. С 1996 по 2000 г. было изготовлено только 3263 ед. Для сравнения, всего автомобилей этой модели произвели 117 216 ед., в том числе 9 208 универсалов Kappa Station Wagon от Pininfarina.

Купе в отличие от седана получило укороченную на 120 мм (до 2580 мм) колесную базу, расширенную заднюю колею и две двери без оконных рамок. Носовая часть, до лобового стекла была идентична седану и универсалу. А вот задние фонари позаимствовали у модели Delta.

Kappa Coupe стало первым купе марки после 1984 года, когда с производства были сняты модели Betta и Gamma. И на сегодня она остается последним купе Lancia. Интересно, что название Kappa позаимствовано из ранней истории фирмы – модели 1919 года, получившей продолжение в виде машин Dikappa и Trikappa.

Замеченный в Киеве экземпляр выпущен в 1997 году и оснащен бензиновым 2,4-литровым 5-цилиндровым двигателем мощностью 175 л. с. (230 Нм). Здесь используется впускной коллектор с изменяемой геометрией (Lancia Variable Intake System). С мотором агрегатируется механическая, 5-ступенчатая коробка передач. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 8,7 с и имеет максимальную скорость 218 км/ч.

На купе также предлагался и трехлитровый двигатель V6 в 204 л. с. (270 Нм), который мог работать в паре как с «механикой», так и с 4-ступенчатым автоматом ZF. «Сотню» с места автомобиль набирал за 8,9 и 9,8 с и достигал «максималки» в 225 и 220 км/ч соответственно.

Однако самыми быстрыми были Lancia Kappa Coupe с двухлитровыми турбомоторами – поначалу устанавливался четырехцилиндровый агрегат в 205 л. с. (298 Нм), который в 1998 году был заменен пятицилиндровым, мощностью 220 л. с. (315 Нм). Оба комплектовались только 5-ступенчатой механической КП и разгоняли купе от 0 до 100 км/ч за 7,3 с. Максимальная скорость составляла 235 и 243 км/ч соответственно.