Медицинская УАЗ «Буханка» получила в Украине забавный тюнинг

Один из автомобилей-долгожителей УАЗ, прозванный в народе «Буханка», недавно была замечена на дорогах Киева в интересном тюнинге. Этот автомобиль скорой медицинской помощи сразу привлек внимание пластмассовыми «веками» вокруг фар головного света, а также удлинителем воздухозаборника, также пластиковым, с надписью «4х4». Что и говорить, внешность преобразилась. Весь этот горе тюнинг-набор можно приобрести в Интернете.

А вот еще одна интересная деталь – крупный логотип «КрАСЗ», расположенный над эмблемой. Из этого следует, что данный автомобиль был собран на Кременчугском автосборочном заводе. Локализация производства здесь достигала 15% – ульяновские машины комплектовались отечественными аккумуляторами, дисками колес, шинами, горюче-смазочными материалами. Отметим, что в свое время автомобили УАЗ собирали на трех украинских заводах: КрАСЗ, ЛуАЗе, а также на «Автоагрегат» в Краснодоне.

Сегодня «Буханка» все еще продолжает выпускаться на головном предприятии в Ульяновке – под маркой УАЗ СГР. Машина выпускается все в том же архаичном дизайне, но уже с двигателем стандарта Евро 5 – ЗМЗ-409.11 мощностью 112 л. с.