Найден жилой тягач РАФ, изготовленный всего в пяти экземплярах

Таких микроавтобусов РАФ-2917 было построено всего пять штук и один из них, 1988 года выпуска недавно был обнаружен в Наро-Фоминске московской области. Машина изготовлена на базе модели РАФ-2203-01 по заказу Спортивного комитета гребного канала и предназначена для перевозки парусных или гребным судов на прицепе, сообщает Mike Motorov в Фейсбук. Внешне тягач мало чем отличается от серийного микроавтобуса, зато внутри…

Начнем с того, что здесь иная планировка салона, предназначенного для отдыха в дальней дороге.

Сзади установлен мощный фаркоп с подрамником, из-за чего бензобак пришлось переместить в салон. Поэтому снаружи тягач выдает второй лючок заливной горловины, расположенный справа по борту. Кстати, сам бензобак взяли от ЗИЛа, поэтому он вмещает порядка 150 – 175 л.

На автомобиле также заменили и задний мост – его позаимствовали от ЕрАЗа, с более высоким передаточным числом 4,55. Кстати, еще один «РАФик» был найден раньше (см. фото ниже), правда в еще более плачевном состоянии.