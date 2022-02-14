Первому пятидверному SUV от Ford исполнилось 32 года

Самым первым в истории фирмы Ford пятидверным SUV стал автомобиль Explorer (c англ. “исследователь”), производство которого стартовало 15 февраля 1990 года. Модель пришла на замену Ford Bronco II. Машину начали собирать на заводах компании в Луисвилле (штат Кентукки) и в Сан-Луи (штат Миссури).

Explorer выпускался и в трехдверном исполнении, которое с 1991 года предлагалось также под маркой Mazda Navaja. Примечательно, что в том же году она стала первым автомобилем типа SUV, который выиграл престижный ежегодный приз Motor Trend Truck.

Кузов автомобилей Ford Explorer был закрытого типа и рассчитан на 4/5 мест. Пятидверная модель имела колесную базу 2842 мм и общую длину 4681 мм. А трехдверная, естественно, была покороче – 2593 мм и 4432 мм. Снаряженная масса составляла соответственно 1700 и 1635 кг. Разница была даже в объеме багажника – 2310 л и 1965 л.

На всех Explorer стояла V-образная верхнеклапанная «шестерка» с непосредственным впрыском топлива. При рабочем объеме 3958 см куб. и степени сжатия 9:1 она выдавала на-гора 157 л. с. Интересно, что такой же двигатель устанавливался также на универсалах повышенной вместимости Ford Aerostar и пикапах Ford Ranger.

Стандартная коробка передач – Mazda 50D была механическая, 5-ступенчатая. При этом четвертая передача являлась прямой, а пятая – ускоряющей, с передаточным числом 0,79. Мог устанавливаться и 4-ступенчатый «автомат» от Ford.

Привод на переднюю ось был отключаемый. Шасси имело прочную раму, усиленную поперечинами. Подвеска колес применялась независимая, задняя – зависимая. Тормоза тоже были без затей: передние – дисковые, сзади – барабанные.

Автомобиль достигал скорости 165 км/ч, а расход топлива в зависимости от условий движения заметно колебался – от 12 до 22 л на 100 км. Всего по ноябрь 1994 года было выпущено 1 млн 295 тыс.148 машин Ford Explorer первого поколения. Встречались они и в Украине.