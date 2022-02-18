Уличная гонка Ferrari 812 и Seat Cupra закончилась зрелищной аварией (видео)

Водители не пострадали, чего не скажешь о машинах

Соревнования между автомобилями разных марок и моделей – дело привычное. Зачастую, для того чтобы выяснить, чья машина круче, автомобилисты выезжают на специальные площадки. Однако так поступают вовсе не все. Например, водители Ferrari 812 Superfast и Seat Leon Cupra устроили гонку прямо на дороге общего пользования.

Инцидент произошел в Израиле. По кадрам, записанным на видеорегистратор видно, как Ferrari на высокой скорости обгоняет машины, уверенно перестраиваясь между ними. За ним следует Seat Leon Cupra, водитель которой также выжимает из нее максимум «лошадей». Пытаясь быстро проскользнуть между двумя грузовиками, суперкар зацепил один из них, а затем в него влетел второй участник гонки.

Сам момент столкновения на видео не попал. Однако и без этого понятно, что удар был сильным, учитывая скорость машин. В результате, «заряженный» хэтчбек моментально превратился в огненный шар. Суперкар из Маранелло пострадал меньше. У него оторван задний бампер, повреждены патрубки выхлопной системы и передний бампер. В салоне сработали боковые подушки безопасности.

К счастью ни одни из водителей не получил серьезных травм. Однако выражение лица владельца Феррари, которое запечатлела камера, говорит о многом. Вряд ли он еще раз ввяжется в подобную авантюру. Ведь ремонт суперкара стоит недешево. Да и водитель Seat Leon Cupra, вероятно, также больше не примет вызов и не устроит гонку на дороге.