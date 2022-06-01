В Украине увеличили страховые выплаты по ОСАГО

Национальный банк Украины продолжает приводить рынок страхования к европейским стандартам, тем самым поддерживая потребителей данного вида услуг.

В частности, регулятор увеличил размер выплат по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Так, сумма на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу, выросла со 130 до 160 000 гривен. Размер компенсации на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью, увеличился с 260 до 320 000 грн.

«Увеличение страховых сумм по договорам «автогражданки»‎ позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. Особенно это актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. При этом стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет»‎, – говорится в сообщении.

Также Нацбанк увеличил сумму выплат по ДТП, оформленных по европротоколу. Теперь она составляет на одного потерпевшего 80 тысяч грн (до изменения, размер компенсации был 50 000 грн). Помимо этого, были приняты следующие решения: