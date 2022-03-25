В Украине ввели уголовную ответственность за съемку сил ВСУ

Правительство Украины неоднократно обращалось у гражданам страны с просьбой не снимать места дислокации и передвижения техники ВСУ, и тем более не делиться этими видео в сети. Ведь публикую их, мы помогаем оккупантам. Однако прислушались к призывам не все.

Поэтому вчера, 24 марта 2022 года, Верховная Рада проголосовала за введение в стране уголовной ответственности за съемку Вооруженных сил Украины. Соответствующие правки будут внесены в статью 114 Уголовного кодекса Украины. Согласно документа, за публикацию фото соответствующего характера можно получить от 3 до 12 лет лишения свободы.

Также предусмотрена ответственность за распространение информации о перемещении военной помощи в Украине (если она ранее не распространялась Генштабом ВСУ) – от 3 до 5 лет лишения свободы. За опубликованные данные о размещении и движении наших войск можно угодить за решетку на 5-8 лет. Если информацию по предварительному сговору или с целью наживы слила группа лиц (вражескому государству или незаконным вооруженным формированиям), то суд может назначить наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.