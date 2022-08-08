Быстрый украинец

Несмотря на многие проблемы – объективные и субъективные – юный украинский пилот Алексей Яремий стал быстрейшим на одной из гонок в Польше, в итоге закончив ее всего в шаге от подиума.

По понятным причинам, в эти крайне сложные времена украинским гонщикам, особенно взрослым из них, не до соревнований. В самой же Украине автоспорт, включая картинг, встал на паузу. Тем не менее, детвора, а именно картингисты, вопреки всему продолжают выступать за границей, защищая честь нашего государства на международном уровне. Совсем неплохо с этим справляется и Алексей Яремий.

В начале этого года пилот из Львова перешел на класс выше – в OK Junior, рассчитанный на возраст участников от 12 до 15 лет. Имелись серьезные и вполне осуществимые планы полноценных выступлений сразу в двух чемпионатах Италии, договор с одной из местных команд. Однако не успел Алексей дебютировать в новом для себя классе на Апеннинском полуострове, как на Украину напал враг. С этого момента «обычная жизнь» остановилась…

Прошло несколько месяцев и родители Алексея, – а именно они являются главной и единственной «движущей силой» в спортивной карьере этого украинского пилота, – все же нашли возможность для продолжения его выступлений. И первый же выезд львовянина в Польшу в 2022-м году оказался весьма результативным.

Несмотря на приглашения принять участие в межсезонных тестах в Италии, украинец так и не смог добраться на них. Так что после четырех месяцев «простоя» Алексею пришлось не только «вспоминать» свои гоночные навыки.

Куда важнее было привыкнуть, причем прямо на гонках, к совершенно новому для него карту, оснащенному куда более мощным мотором. Причем прирост лошадиных сил составлял более чем в два раза! А именно с 10 в младших «миниках», оснащенных моторами на 60 см3, до 22,5 л.с. развиваемых 125-«кубовыми» OK Junior.

Первым соревнованием в нынешнем сезоне для Яремия стал 2-й этап Чемпионата Польши по картингу (Kartingowe Mistrzostwa Polski) и он оказался самой настоящей «разведкой боем».

В квалификации Алексей показал совсем неплохое 8-е время из более чем 20 участников. Однако сами гонки, а этапы в Польше состоят из четырех равноценных финалов, он заканчивал на подступах к топ-10. Причина таких результатов была очевидной – непростая адаптация к новой мощности и полное отсутствие спортивного «наката» на ней.

По сумме набранных очков украинский пилот стал только 12-м. Однако, главное, из этой гонки были извлечены уроки. И спустя всего одну неделю ситуация серьезно изменилось! Уже немного привыкнув к новой для себя мощности и новому карту, украинец буквально «полетел» по трассе.

Второй гонкой после длительного перерыва для Алексея Яремия стал 5-й этап Rok Cup Poland, проводившийся на трассе в Сломчыне.

Тут стоит пояснить, что Rok Cup последнее время не уступает по популярности среди самих участников и, как следствие, по их наполнению в сравнении с Чемпионатом Польши по картингу. Более того, Rok Cup Poland проводится в 7 этапов, тогда как номинально более престижный Kartingowe Mistrzostwa Polski состоит из всего трех раундов.

В классе, который в данном случае именуется как ROK Junior, на этой гонке стартовало 17 пилотов. И именно Яремий опережает всех до единого соперников на квалификации, показывая лучшее время!

Тем самым, украинский пилот занял поул-позицию для первого из четырех финалов.

И в нем, после немалого количества напряженной борьбы, длившейся до самого финиша, Алексей уступил лишь одному из соперников! Им оказался несравнимо более опытный Францишек Чапла. Именно этот пилот на сегодня уверенно лидирует в ROK Junior, выступая в данном классе уже третий сезон подряд. Более того, на финише от первой в этом году победы пилота из Украины отделили лишь 0,6 секунды!

При этом позади него оказались другие лидеры польского картинга, включая еще одного Францишека – Лассоту, являющегося Обладателем Rok Cup Poland в младшем классе Mini Rok 2021-го года. Правда, в дальнейшем все же сказалась нехватка опыта в новом для него классе для Алексея.

На старте 2-го финала он разом теряет пару позиций, а потом еще одну. Увы, но буквально за круг до финиша гонки Яремий допускает небольшую ошибку, которая с учетом плотности пелотона отбрасывает его разом на 9-е место.

По правилам старт каждого следующего финала определяется финишем предыдущего. Так что в третий раз украинец с самого начала оказался в самой гуще соперников.

И на первых метрах дистанции последние буквально затолкали Алексея, после чего он и вовсе опускается аж на 14-ю позицию. Тем не менее, украинец не сдался!

Практически на каждом круге этого заезда Яремий обгоняет по одному, а то и двух соперников, финишировав в итоге 8-м. На последнем финале ситуация отчасти повторилась.

Алексей теряет пару позиций на старте, но потом, несмотря на неуступчивость некоторых из конкурентов, все же опережает пару из них, заканчивая гонку 8-м. И именно эти пара относительно неудачных финалов стали самыми обидными для юного пилота.

По сумме очков, набранных во всех четырех финала, львоянин стал 5-м, при этом до подиума ему не хватило всего 7 баллов. Яремий заработал 43 очка против 50, которые взял Энтони Косиба, в итоге поднявшийся на третью ступень подиума. Более того, четвертому месту Алексей и вовсе уступил лишь два балла.

Интересно, что на этих соревнованиях кубки вручают традиционной призовой тройке, тогда как вся топ-5 получает соответствующие их местам дипломы. Более того, эти два участника тоже чествуются вместе с призерами! Правда, в этот раз занявший 4-е место пилот по каким-то своим причинам не стал выходить на награждение…

Да, в этот раз Алексей Яремий не смог подняться на подиум. Тем не менее, с точки зрения скорости, втрое реальное выступление этого украинского спортсмена в новом для него классе стало более чем многообещающим. Ведь на квалификации, где главным мерилом является исключительно скорость, именно Алексей Яремий стал быстрейшим!

Да и потом в самих гонках лучшие времена львовянина уступали рекордным считанные 0,1-0,3 секунды. Лишь в последнем финале, где на его пути оказался ну очень неуступчивый соперник, откровенно блокировавший Алексея большую часть заезда, Яремий уступил с точки зрения рекордного времени в гонке… лишь 0,6 секунды.

Тем более нельзя не напомнить, что Алексей выступал против в самом прямом смысле слова «хозяев трассы»! Подавляющее большинство из них гонялось на ней ни один, ни два и не три раза. Более того, некоторые из его соперников являются ветеранами этого класса, выступающие в нем третий год. Это уже не говоря о том самом вынужденном «простое» украинца в 4 месяца и полном отсутствии тестов за это время.

Будем надеяться, что это только первый из многих успешных шагов Алексея Яремия в новом для него классе на зарубежных соревнованиях. И в скором будущем он, равно как и другие украинские картингисты, сможет куда более активно выступать на международной арене. Главное, чтобы над нашей страной вновь воцарилось мирное небо и тогда все действительно «Будет Украина!»…