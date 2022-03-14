Автоспорт Впервые украинский картингист стал Чемпионом в самой престижной серии гонки WSK

По результатам четырех этапов WSK Super Master Series Александр Бондарев получил титул Чемпиона.

WSK Super Master Series в мире картинга считается сильнейшей серию мировых гонок WSK. Сегодня, несмотря на то, что Финал последнего этапа оказался довольно драматичным, на результат это не повлияло.

Гордимся нашим спортсменом! Украинцы всегда идут до конца и до победы! Спасибо всем за безумную поддержку!

Побеждаем в спорте, пока наши защитники борются за нас!

Слава Украине!