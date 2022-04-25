Для городских автобусов разработана уникальная система безопасности

Компания ZF презентует новейшую электронную систему активного торможения – Сollision Mitigation System (CMS), предназначенную для городских автобусов. В данном сегменте это первая такая система, разработанная независимым производителем. Она создана на основе передовой технологии OnGuard MAX, изначально спроектированной для грузовиков тяжелого класса, а теперь адаптированной и для пассажирского транспорта.

С помощью камер и радаров система CMS сканирует пространство впереди машины и при угрозе лобового столкновения с автомобилем или наезда на велосипедиста или пешехода, подает сигнал водителю. Если риск ДТП не устранен, то автоматически задействуется тормозная система.

Кроме того, CMS представляет расширенные возможности для обеспечения безопасности пассажиров внутри автобуса. Система детально анализирует скорость и массу машины и обеспечивает очень плавное замедление, даже при резком нажатии на педаль тормоза. Все это уберегает людей в салоне от травм.

Новая система CMS от ZF уже вызвала серьезный интерес у многих производителей автобусов. Как сообщили в компании, сначала новинку запустят на европейском рынке, а затем и по всему миру.

Отметим, что передовая система активного торможения совместима для автобусов как с электрическим движителем, так и с ДВС. Это очень важный шаг в повышении активной безопасности городских автобусов, в том числе для внедрения технологий автономного управления.