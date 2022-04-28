Новинка На автобусной выставке Bus2bus в Берлине показали интересные новинки

С 27 по 28 апреля в Берлине проходила Международная автобусная выставка Bus2bus 2022.

Здесь был представлен весь спектр технологий будущего и продемонстрированы последние тенденции и инновации автобусной отрасли.

Турецкий производитель Otokar привёз мировую премьеру – 6,6-метровый электробус малого класса e-Centro. Он вмещает до 32 пассажиров. Батареи емкостью 110 кВт.ч обеспечивают запас хода до 200 км.

На открытой площадке демонстрировалcя ещё один, довольно свежий, 12-метровый электробус Otokar E-Kent C.

Компания IVECO Bus экспонировала 12-метровый городской низкопольный автобус Streetway – это первый его показ на международных выставках. Он имеет 26 – 32 мест для сидения и приводится в движение двигателем Cursor 9 cтандарта Евро 6Е – дизельным или CNG, мощностью 310 или 360 л. с. Коробка автомат – Voith Diwa 6 или ZF Ecolife 2.

Премьерой стал и первый электробус британского (с индийскими корнями) производства Metrocity от фирмы Switch Mobility. Благодаря уникальной конструкции кузова типа монокок он является самым лёгким в классе.

На стенде можно было увидеть две версии – длиной 8,7 и 10,8 м. А вот самую долгожданную, 12-метровую покажут 7-9 июня в Париже, на выставке Euro Mobility Expo.’