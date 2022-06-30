На украинском рынке автокранов появились новые модели

Сегодня на отечественном рынке автокранов представлены различные производители, в том числе и китайские. Одной из наиболее популярной здесь является спецтехника марки XCMG. Не так давно ее ассортимент мобильных кранов в Украине дополнился младшими представителями, на шасси колесной формулы 4х2. Речь идет о моделях XCT 12L4-1 и XCT12L5. Обе они имеют грузоподъемность 12 т и отличаются длиной U-образной стрелы.

В первом случае она четырехсекционная, выдвигаемая на 31,5 м (+ гусек 7 м), а во-втором – пятисекционная, длиной 36,5 м. Полная масса составляет 17100 и 18400 кг соответственно. Автокраны комплектуются дизельным двигателем Weichai/Shanghai Nation мощностью 230 л.с. (900 Нм), работающим в паре с механической коробкой передач Shaanxi. Максимальная скорость – 90 км/ч.

Отметим, что у нас в стране автокраны XCMG реализует ряд известных компаний, среди которых – Завод спецтехники «Техкомплект» и Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс». А вообще гамма колесных мобильных кранов XCMG, представленная на украинском рынке, включает двухосные модели – грузоподъемностью 8,2 и 12 т; трехосные – 16; 25; 30; 35; четырехосные – 50; 55 и наконец пятиосную, 100-тонную.