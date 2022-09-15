Новые грузовики MAN освоили еще одну профессию в Украине

Завод коммунальной и дорожной техники «Спецбудмаш» недавно выпустил новую модель вакуумного (ассенизационного) автомобиля на трехосном шасси MAN TGM 26.320. Машина уже используется коммунальными службами для оперативного сбора, транспортировки и выгрузки жидких отходов.

На шасси установлена 12-кубовая цистерна, а также вакуумный насос Jurop PNR-124 производительностью 740 кубометров в час. Максимальная глубина всасывания составляет 6,5 м, а наполнение цистерны занимает около 12 – 14 мин. Что же касается базового шасси MAN TGM 26.320 колесной формулы 6х4, то оно рассчитано на полную массу 26 т. Под дневной кабиной установлен турбодизель Евро 5 мощностью 320 л. с.