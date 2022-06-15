Спасатели получили новую пожарную автоцистерну от «Валидус Спецавто»

Известный украинский производитель аварийно-спасательной техники – компания «Валидус Спецавто», которая поставила для ГСЧС не один десяток машин, преподнесла очередную новинку. Это пожарная автоцистерна на шасси IVECO Daily, рассчитанная на перевозку 2000 л воды и 180 л пенообразователя.

По периметру кузовной надстройки установлены удобные роллетные двери, за которыми находятся катушки с рукавами, различное специальное оборудование, а в кормовой части – мощный насос Johstadt. Шасси оснащено двухрядной кабиной для перевозки семи человек боевого расчета. Данный автомобиль передан в одно из подразделений ГСЧС города Киева.

Отметим, что недавно предприятие «Валидус Спецавто» изготовило не имеющую аналогов в Украине специальную машину радиационной и химической разведки тяжелого типа – СМРХР-В, использовав для нее полноприводное шасси IVECO EuroCargo (4х4).