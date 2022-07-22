Событие Как грузовики Packard работали в Украине почти 100 лет назад

На днях в соцсетях было опубликовано интересное фото двух автомобилей, сделанное в 1925 году в Киеве, у здания нынешней филармонии. Один из них, грузовик был ошибочно назван как однотонный Ford TT, хотя это совсем непохожая на него «трехтонка» Packard, которая, по тогдашней американской классификации, относилась к грузовикам тяжелого класса. Отличительными чертами машины был капот с характерным продольным выступом в средней части и очень короткий, но мощный передний бампер.

Заметим, что Packard был одним из самых массовых грузовиков Первой мировой. Только в вооруженные силы США было отправлено тогда 4856 грузовых автомобилей этой марки. Более того, он в значительных количествах, разумеется по тем временам, поставлялся и армии других стран: Великобритании, Франции, Нидерландов и россии.

Русское военное ведомство закупило первые 198 грузовиков Packard еще во второй половине 1914 года. А по состоянию на 1 июля 1917 года в войсках был уже 1871 грузовик этой марки. Для сравнения: общее количество грузовиков, причем от десятков производителей, составляло в российской армии всего 8363 ед.

В конце 20-х гг., после окончания всех боевых действий, автопарк Украины находился в плачевном состоянии. Он состоял из немногочисленных, сильно изношенных машин. Среди них встречались и трехтонные автомобили Packard, которые выжили благодаря своей высокой надежности.

Автомобиль оснащался 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 4,7 л и мощностью 32 л. с. Коробка передач была трехступенчатая. Привод на заднюю ось осуществлялся карданным валом. Стальные колеса имели сплошные резиновые шины, которые не боялись проколов.

Что же касается легкого автомобиля на упомянутом выше снимке, то его конкретную марку определить трудно из-за низкого качества изображения. Но тем не менее с уверенностью можно сказать, что это не Ford T, как указано в подписи, а солидная машина, с явно более длинной колесной базой. И еще одно: у модели Ford T передняя подвеска была выполнена на поперечной листовой рессоре, а на фото явно просматриваются две продольные.