Как в Украине работают индийские грузовики Ashok Leyland

В отличие от индийских грузовиков TATA их «земляки» марки Ashok Leyland не так широко известны в Украине. Тем не менее, они все же попадаются на отечественных дорогах. Так, в Киеве исправно работает ассенизационная машина на шасси Ashok Leyland 9016, которое одно время продавалась корпорацией «Эталон» под обозначением БАЗ-Т9016 LHD.

Шасси БАЗ-Т9016 рассчитано на полную массу 9900 кг, грузоподъемность составляет около 6 т. Колесная база равна 4200 мм. Под трехместной кабиной, унифицированной с Ford Cargo 80-х гг., находится 5,76-литровый турбодизель HA6DTI 3NE мощностью 163 л. с. (540 Нм). Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая ZF S6-36. Тормоза – барабанные, с ABS.

Украинскому потребителю предлагалось и более грузоподъемное шасси – Ashok Leyland 15188, также под маркой БАЗ. Оно рассчитано на полную массу 15,2 т и грузоподъемность в 10 т. Двигатель – 5,8-литровый, 180-сильный. Кабина по заказу могла быть со спальным отсеком. На этом шасси в частности был создан самосвал-зерновоз, оснащенный 13,5-кубовым кузовом двусторонней разгрузки (вправо-влево), грузоподъемностью 8,2 т.

Отметим, что в 2019 году корпорация «Эталон» вывела на отечественный рынок новое индийское шасси Ashok Leyland Boss 1223 – оно же БАЗ-Т12230 AL D 120, собранное из машинокомплектов на предприятии «БАЗтехсервис». Шасси рассчитано на полную массу 12 и оснащено кабиной от грузовика марки Avia – в 2013 году Ashok Leyland приобрел этого чешского производителя. Турбодизель в 5,76 л стандарта Евро 5 развивает 223 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» ZF.

На презентации в Киеве была показана модель с длинной колесной базой – 5100 мм, хотя возможна и стандартная – 4500 мм. Помимо ABS грузовик укомплектован системой курсовой устойчивости ESP. Корпорация «Эталон» планировала наладить и сборку более легкой модели – Ashok Leyland Partner, полной массой 7,2 т и кабиной, унифицированной с Nissan Atlas/Renault Maxity.