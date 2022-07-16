Mercedes-Benz G500 превратили в кемпер за 332 400 евро

На фоне постоянно растущего спроса на кемперы в Европе многие специализированные кузовные ателье предлагают самые разнообразные модели, в том числе на базе внедорожников. Так, недавно был выставлен на продажу дом на колесах марки Letech, в основе которого лежит Mercedes-Benz G500. Здесь довольно стильная надстройка с дополнительными прожекторами на крыше и, конечно же, непревзойденный уровень проходимости и комфорта.

Судите сами, дорожный просвет достигает 450 мм, что вместе различными блокировками и централизованной системой подкачки шин позволяет штурмовать даже самое тяжелое бездорожье. Внутри кузова есть кухонный модуль с газовой плитой, мойкой и холодильником, а также мягкие диваны-кровати. Цена аппарата, что и говорить, достойная – 332 400 евро.