В Киеве замечен редкий грузовик - с авиационным прошлым

За последние пару дней в Киеве потихоньку начал оживать малый и средний бизнес, и потому на улицах все чаще стали появляться коммерческие автомобили. Среди них недавно удалось заметить уже ставший у нас раритетом грузовик Avia A31T-N. Такие автомобили производились в 1993 – 1998 гг. в Чехии, на заводе в Литнянах, пригороде Праги.

Полная масса машины составляет 6,0 т, а грузоподъемность в варианте с тентованным кузовом – чуть больше трех тонн. Турбодизель в 3,6 л развивает 103 л. с. и 340 Нм. На нашем фото показана машина 1996 года выпуска, оснащенная бортовой платформой фирмы Bevan.

Предшественники этого грузовика – модели А21 и А31 в свое время получили большое распространение у нас. Всего в 1982 – 1990 гг. в «союз» было ввезено около 40 тыс. ед. А вот автомобили А31Т в независимую Украину поставлялись уже в куда более скромном количестве.

Кабину автомобилей Avia не случайно украшает эмблема с силуэтом парящего альбатроса. Ведь предприятие ведет свою историю от авиационной мастерской, образованной еще в 1919 году, и затем много лет занималось выпуском самолетов. Он прекратился окончательно только в 1959 году, а взамен стали изготавливать автомобили. Поначалу это были грузовики, производство которых передали с завода Praga. А с осени 1967 года из ворот модернизированного предприятия стали выходить машины по лицензии французской фирмы SAVIEM – полуторатонный Avia 15, а затем и трехтонка Avia A30.

В 1982 – 83 гг. начался выпуск модернизированных автомобилей – А21 и А31. Грузоподъемность увеличилась до 1,8 и 3,4 т соответственно. Рабочий объем двигателя возрос с 3,3 до 3,6 л, а мощность – с 72 до 83 л. с. Появилась 5-ступенчатая коробка передач. Вскоре на них стали устанавливать массивную, пластмассовую облицовку кабины и они получили название А21.1 и А31.1.

В 1995 году было образовано совместное предприятие Daewoo-Avia и через два года там пошло в серию новое поколение автомобилей – модели A60, A65 и А65. Их грузоподъемость составляла 3,2 – 4,8 т. А в 1998-м к ним добавилась модель А80 на 5,5 т.