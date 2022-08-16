Событие В Литве построят завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Литовская компания UAB Vejo Projektai, выпускающая электробусы Dancer, и крупнейший производитель коммерческих автомобилей на Тайване – компания Tangeng Advanced Vehicles Co. заключили 10 августа меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает создание СП для дальнейшего развития технологии электромобильности и батарейных модулей в частности. В Литве предполагается построить завод, который будет собирать аккумуляторы для электробусов и другого электротранспорта различных европейских производителей.

Особое внимание будет уделено усовершенствованию технологии жидкостного охлаждения батарей. Меморандум также предполагает сотрудничество в области продаж электромобилей – предоставления комплексных услуг оперативного лизинга, а также различных сервисных услуг.

Напомним, что электробусы Dancer, собираемые в Литве с 2020 года, комплектуются кузовами из композитных материалов. Здесь применяется полиэтилентерефлат – на изготовление одного кузова уходит до 6000 переработанных пластиковых бутылок.