В поиске пострадавших в ТРЦ «Амстор» задействован новейший аварийно-спасательный автомобиль САРМ-В

К ликвидации пожара в кременчугском ТРЦ «Амстор», обстрелянного российскими ракетами 27 июня, было привлечено 20 единиц спецтехники и 115 спасателей. На данный момент идет кропотливая работа по разбору завалов и поиску пострадавших людей. В этом активно помогает новейший аварийно-спасательный автомобиль САРМ-В, изготовленный украинской компанией «Валидус Спецавто» на полноприводном шасси Tatra Terra (6×6).

Машина укомплектована многочисленным специализированным оборудованием, включая гидравлический инструмент, пневмоподушки для поднятия многотонных конструкций, а также кран-манипулятор. САРМ-В был поставлен в рамках выигранного тендера Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Что же касается огнеборцев, то они задействовали, в частности, пожарную автоцистерну Dennis Dagger. Две таких машины 1999 года выпуска, каждая из которых перевозит 1900 л воды и оснащена насосом производительностью 4000 л/мин, были переданы в Полтаву еще в начале 2019 года в качестве гуманитарной помощи от шотландских коллег. А весной нынешнего года поступили еще несколько единиц от британской благотворительной организации Fire Aid and International Development.