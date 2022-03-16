Все буде Україна – показан самый патриотичный КрАЗ

Сегодня весь украинский народ сплотился в борьбе за свободу и независимость, защищая родную землю от российских оккупантов. Большую роль в этом играют различные общественные организации, которые на местах оказывают всяческую помощь как материальную, так и информационную, направленную на укрепления обороны. И здесь особенно стоит отметить Координационный центр объединений ветеранов АТО, расположенный в Кременчуге.

На днях на его территории засветился интересный автомобиль – вездеход КрАЗ-5233 (4х4), который олицетворяет всю силу, мощь и непоколебимость украинского духа. Автомобиль имеет защищенную кабину и кузов-фургон для перевозки людей. На переднем бампере установлены стальные жалюзи, прикрывающие решетку радиатора. А на них изображен симпатичный доброволец с автоматом в руках.

Внимание привлекает мощный металлический «кенгурятник», предназначенный для расчистки дороги от непрошенных гостей. На кабине установлен кондиционер, отвечающий за комфорт сидящих внутри. А вот на дверях можно увидеть патриотичный девиз, нанесенный на фоне нашего национального флага – «Все буде Україна!».