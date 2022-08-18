Германия передала Украине автобусы большого и особо большого классов (видео)

КП «Киевпасстранс» 18 августа получило крупную партию автобусов, предоставленных четырьмя немецкими городами – Мюнхеном, Регензбургом, Ганновером и Зевеном. Это 17 городских машин Mercedes-Benz Сitaro и MAN Lion’s City, шесть из которых – особо большого класса, т. н. «гармошки». Плюс еще два междугородных автобуса, один из которых – марки Setra.

Помимо этого, Киев также получил три мусоровоза – машины Mercedes-Benz Econic, отличающиеся низкопольными, особо удобными в эксплуатации кабинами. На передаче машин коммунальному предприятию присутствовал мэр столицы Виталий Кличко, лично осмотревший подаренный транспорт.