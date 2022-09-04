В Киеве появилась интересная пожарная автоцистерна Camiva

За полгода широкомасштабной войны рф против Украины к нам в страну прибыли десятки единиц пожарной техники со многих стран – Великобритании, Германии, Франции и др. На днях в Киеве была замечена одна из недавно переданных пожарных автоцистерн. Это грузовик Renault Midliner М210 (4х2), оборудованный кузовной надстройкой французской фирмы Сamiva. Последняя имеет характерной формы, наклонные борта. Отметим, что эта компания стала широко известна благодаря производству машин для ликвидации лесных пожаров – на базе полноприводных шасси Renault Midliner (4х4). Такие вездеходы, кстати, также недавно переданы Украине.

Что же касается представленной автоцистерны Camiva, то она, как видно, оборудована двухрядной 4-дверной кабиной. Аналогичные модели могли оснащаться алюминиевыми резервуарами для воды на 3000 или 4000 л.

На решетке радиатора установлены четыре мощных прожектора. Шасси рассчитано на полную массу 13 т и оснащается 6-цилиндровым турбодизелем рабочим объемом 6174 см куб. и мощностью 210 л. с. Отметим, что среднетоннажная модель Renault Midliner выпускалась с 1979 по 2000 гг. Машины предлагались в различных исполнениях как по полной массе (6 – 16 т), так и по двигателям (140 – 250 л. с.).