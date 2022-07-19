Артиллеристы ВСУ уничтожили мобильный комплекс связи "Редут-2УС"

Сегодня, 19 июля в районе поселка Райское, Новокаховской громады ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли мощный удар по российским войскам. Также был уничтожен вражеский склад боеприпасов в районе Берислава Херсонской области. В ходе этих успешных операций были ликвидированы 65 оккупантов, 11 единиц бронетехники, а также многофункциональный мобильный комплекс связи «Редут-2УС» на шасси КамАЗ-63501 (8х8).

Отметим, что «Редут-2УС» начали выпускать в 2011 году, а в следующем году он был принят на вооружении армии рф. Комплекс состоит из аппаратной части и 32-метровой выдвижной мачты-антенны. В его задачи входит обеспечение мноинтервальных линий связи с передачей цифровой информации со скоростью от 5 до 155 Мбит/с сразу в четырех направлениях, а также сети широкополосного беспроводного доступа объемом до 200 абонентов со скоростью до 37 Мбит/с. Дальность обеспечение связи варьируется от 15 до 55 км, а широкополосного беспроводного доступа – до 30 км.