Бить оккупантов украинским защитникам помогают гаубицы Caesar (фото)

Самоходные артиллерийские установки Caesar украинской армии передала Франция. Они уже на линии фронта и уверенно бьют оккупантов.

Гаубицы высокоточные и могут поражать цели противника на расстоянии 20 км и более. Именно на такой удаленности от «‎нулевых» позиций находятся артиллерия, резервы и пункты управления рашистов. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

САУ калибра 155-мм базируется на колесном шасси, что делает ее максимально мобильной и маневренной. Она имеет систему самонаведения на цель, а скорострельность составляет 5 выстрелов в минуту.

«Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы», – написал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.