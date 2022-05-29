Черные Запорожцы захватили у кадыровцев интересный бронеавтомобиль

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев захватили у кадыроцев довольно интересный бронеавтомобиль колесной формулы 6х6. На официальной страничке мехбригады в Теlegram было написано, что это российский СБА-60-К2 «Булат». Машина и впрямь похожа, но это не она. Если присмотреться внимательно к дизайну капота и основного бронекорпуса, то сразу узнается перспективная разработка компании «Украинская бронетехника».

Это модель, по некоторым данным, названная «Варта 6х6», построена на шасси ЗИЛ-131. Здесь установлен оригинальный бронированный кузов, вмещающих до 14 человек (2 – экипажа и 12 – десанта), с эффективной противоминной защитой, о чем говорит V-образное днище. Родной бензиновый двигатель заменен на экономичный дизель. Данная машина была презентована на выставке «Оружие и безопасность 2016» в Киеве.

В руки кадыровцев эта машина, скорее всего, попала в первые дни ожесточенных боев, которые велись в Киевской области после начала широкомасштабной войны рф против Украины. Однако этот трофей не долго послужил врагу – теперь бронеавтомобиль будет задействован на благо Сухопутных войск Украины.