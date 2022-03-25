Что представляют собой бронеавтомобили элитного подразделения СБУ

Сегодня, 25 марта Служба безопасности Украины отмечает день рождения, да еще какой – 30-й по счету. С начала войны СБУ задержала свыше 350 участников диверсионно-разведывательных групп и ликвидировала международные каналы вербовки наемников в армию оккупантов. Об этом сообщается на официальной страничке ведомства в Фейсбук.

В этот день особо хочется отметить «профессоров военного дела – бойцов из Центра специальных операций «Альфа», которые готовые принять экзамены у «потерявшихся на учениях» оккупантов и гарантировано поставить им 200 баллов».

А какие же транспортные средства используют «альфовцы» для проведения своих спецопераций? Расскажем об одном из них – бронеавтомобиле КрАЗ «Спартан». Эта машина как раз и создана для спецназовцев. В ее десантном отсеке располагается до 9 бойцов.

Автомобиль имеет класс баллистической защиты 2-го уровня по STANAG 4569 – от пуль 7,62 мм автомата «Калашникова». Кроме того, крепкий бронекорпус выдерживает подрыв мины мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте. На крыше бронеавтомобиля СБУ установлен боевой, дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.

КрАЗ «Спартан» построен на полноприводном шасси Ford F-550. Под его капотом расположена 6,7-литровая «восьмерка» в 400 «лошадок», работающая в паре с 6-ступенчатым автоматом. Все это помогает автомобилю полной массой 9 т довольно шустро разгоняться до 110 км/ч.