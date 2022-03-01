Дорожники помогают остановить колонны вражеской техники

Группа компаний «Автострада», которая как известно занимается дорожным строительством, решила внести свой вклад в оборону нашей страны от российских оккупантов. Начнем с того, что часть техники предприятия было передано для нужд армии.

Военным также передали дизтопливо и генераторы. Осуществляется активная помощь по доставке песка на блокпосты, а также по демонтажу дорожных знаков, чтобы усложнить ориентирование врага на местности.

Кроме того, своими силами начали изготавливать противотанковые ежи, используя прочные металлические секции дорожных отбойников. Главная задача остановить дальнейшее продвижение колонн вражеской техники по украинской земле.