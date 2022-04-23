Франция передаст Украине 12 самоходных артиллерийских систем "Цезарь"

Украина продолжает получать различное вооружение от разных стран. На днях президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что правительство утвердило передачу нашей стране 12 САУ «Цезарь». Более того, появилась информация, что ВСУ уже отправило группу артиллеристов на обучение.

Отметим, что «Цезарь» (СAESTAR – Camion Equipe d‘un Systeme d‘Artillerie) это 155-мм САУ с длиной ствола 52 калибра. Впервые она была представлена в 1994 году и сегодня находится на вооружении Дании. Франции, Индонезии, Ливана, Саудовской Аравии и Таиланда.

Дальность стрельбы обычными снарядами – до 42 км, а реактивными – свыше 50 км. Боекомплект – 18 выстрелов. Экипаж составляет 5 – 6 чел., однако при необходимости САУ могут управлять всего трое человек. Кабина – бронированная. Боевая масса составляет 17,7 т.

Самоходная артустановка «Цезарь» построена на трехосном полноприводном шасси Renault Sherpa 10 (6х6). Оно имеет грузоподъемность до 12 т и оснащается турбодизелем DXi7 мощностью 320 л.с., стандарта Евро 4 и механической, 8-ступенчатой КП. Дорожный просвет – 414 мм. Преодолеваемый подъем – 60%, уклон – 30%, брод – 1,2 м. Максимальная скорость: по шоссе – 100 км/ч, вне дорог – 50 км/ч. Запас хода – 600 км.

А вот на экспорт САУ идёт уже на шасси Unimog U2450L (6×6). Именно такая изображена на фото в заголовке.

Выпускается также вариант “Цезаря” на четырехосном шасси Tatra T815 (8×8). Он имеет почти вдвое больший боекомплект, более просторную бронекабину и массу около 30 т.