Германия намерена передать Украине 50 танков Leopard

О том, что Украине хотят передать 50 танков Leopard модели 1А5, заявил директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall, сообщает Defense Express. Первые машины могут быть поставлены уже через шесть недель, а вся партия – в течении трех месяцев. Сегодня около ста таких танков находится на складах. Теперь последнее слово за Федеральным правительством Германии. Если решение будет положительным, то немецкие инструкторы готовы прибыть в Украину и обучить наших танкистов управлять «Леопардом» за считанные дни.

Отметим, что Leopard был разработан компанией Porsche, под руководсивом Фердинанда Порше, и принят на вооружение в 1963 году. Он стал основным боевым танком не только ФРГ, но и многих других стран – Италии, Нидерландов и др. Машину выпускали с 1965 г. на заводах двух фирм-подрядчиков – Krauss-Maffei и Krupp. За 20 лет было изготовлено 4744 боевых танков, а также 1741 специализированных машин, включая зенитные.

В 2003 году Leopard был снят с вооружения бундесвера в пользу более современного Leopard 2. Хотя во многих странах он до сих пор в строю: в Греции – в количестве 520 ед., Турции – 397 ед. и даже в Бразилии- 378 ед.

Танк Leopard боевой массой 42,2 – 40 т оснащен 105-мм пушкой с длиной ствола 52 калибра. Боекомплект – 57 снарядов. Также имеются два пулемета 7,62 мм (5500 патронов). Экипаж составляет 4 чел. В движение машину приводит 10-цилиндровый многотопливный двигатель MTU, рабочим объемом 37,4 л и мощностью 830 л. с. Максимальная скорость – 65 км/ч. Запас хода: по шоссе – 600 км, на местности – 450 км.