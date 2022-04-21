Германия передаст для ВСУ 100 бронированных тягачей MAN HX81

В ближайшее время Министерство обороны Германии передаст Украине оружие и военную технику на общую сумму 307 млн. евро. К сожалению, тяжелого вооружения в этом списке нет, зато есть сотня сверхмощных бронированных тягачей MAN HX81, сообщает «Мілітарний».

Отметим, что седельные тягачи MAN HX81 колесной формулы 8х8, разработанные совместно с компанией Rheinmetall, были приняты на вооружение бундесвера в 2013 году. Машины предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов грузоподъемностью до 73 т – прежде всего для танков Leopard 2A7. Полная масса автопоезда может достигать 130 т.

Сам тягач имеет длину 9,15 м и весит тоже немало – 27 т. А все дело в том, что он укомплектован 4-местной бронированной кабиной, массой около 4,5 т. Последняя изготовлена Krauss-Maffei Wegmann и выдерживает обстрел бронебойными пулями 7,62х51 мм, а также подрыв 8 кг тротила.

MAN HX81 оснащен турбодизелем MAN 2868 V8 (Евро 5), развивающим 680 «лашадок» и работающим в паре с 12-ступенчатым «автоматом» ZF. Двигатель под кабиной смещен назад, что позволило сократить габаритную высоту автомобиля до 4,16 м. Интересно, что радиатор находится позади кабины, что уберегает его от повреждения и загрязнения.

За кабиной также размещаются две мощные лебедки, по 20 т каждая, помогающие при погрузке техники. Кроме того, имеется еще одна, вспомогательная 8-тонная лебедка.

Пустой тягач может преодолевать подъемы крутизной до 60%, а с загрузкой – до 20%. MAN HX81 развивает скорость до 88 км/ч и имеет запас хода до 800 км.