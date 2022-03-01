Как можно идентифицировать противника по знакам на бронетехнике и автомобилях

Идет шестой день войны с российскими оккупантами на украинской земле. По нашей территории разъезжают сотни единиц вражеской техники. Чтобы правильно идентифицировать сидящих в них, Министерство обороны опубликовало таблицу со спецзнаками белого цвета, которые могут быть нанесены на кабины и кузова грузовых автомобилей, а также борта бронетехники. Как показывает практика, больше всего за эти дни было подбито и захвачено машин с буквами Z и V.

В первом случае это восточные вооруженные силы РФ, а во втором – морская пехота. Если буква Z в квадратной рамке, то это уже говорит о принадлежности к вооруженным силам РФ в Крыму. Буква X обозначает чеченские войска, а буква А – силы спецназначения (СОБР, Альфа, ССО). Если же вы видите на технике белый круг или ноль, то знайте, что это вооруженные силы Беларуси.

Суммарные ориентировочные потери противника с 24 февраля по 01 марта составили 5700 человек личного состава, 200 человек пленных, 29 ед. самолетов и столько же вертолетов, 198 танков, 846 бронемашин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 реактивные системы залпового огня, 60 цистерн с топливом и 305 автомобилей различного типа.