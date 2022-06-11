Когда Германия все же передаст Украине тяжелое вооружение

Германия, являясь одним из крупнейших экспортеров вооружения – в 2021 году продажи составили около 7 млрд евро, в то же время не спешит поставлять тяжелые его образцы в Украину. В нашу армию не передано еще не одной гаубицы, БМП или танка. Пока только ВСУ получили переносные противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК Stinger, минометы, пулеметы, а также грузовики и бронеавтомобили. Об этом сообщил изданию НВ посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Что же касается тяжелого вооружения, то положительное решение о его предоставлении было принято бундестагом еще 28 апреля. На данный момент из реальных сроков поставок можно назвать семь самоходных гусеничных 155-мм гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые должны прийти 22 июня, а также 30 зенитных установок «Гепард»: первая половина прибудет до конца июля, а вторая часть – до конца августа.

Более того, Украина провела напрямую переговоры с известным производителем бронетехники – концерном Rheinmetall о продаже нам 100 единиц БМП «Мардер», которые были выкуплены самой компанией в процессе обновления вооружения бундесвера. Сумма контракта, включая обучение наших солдат превышает 100 млн евро. Уже через 3 – 4 недели ВСУ могли бы получить первые 20 машин. Однако все упирается в окончательное решение правительства, а именно федерального канцлера Олафа Шольца.

Будем надеется, что поставки тяжелого вооружения из Германии все же начнутся, ведь с его помощью Вооруженные силы Украины смогут ускорить освобождение родной земли от российских оккупантов, а значит и защитить всю Европу от возможных посягательств со стороны кремля.