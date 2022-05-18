На вооружение украинской армии встали польские бронемашины «DZIK» (видео)

В Украину продолжает приезжать военная техника и вооружение от западных партнеров, которая помогает противостоять российским оккупантам и приближать нашу победу.

На днях приехала партия польских многоцелевых бронированных машин серии «DZIK». Точное количество поставленной техники не разглашается. Известно, что они переданы правоохранительным подразделениям, которые проводят патрулирование и зачистки в горячих точках.

Бронеавтомобиль построен на шасси SCAM S55/62. Его кузов усилен стальными пластинами, а на дверях установлены пуленепробиваемые козырьки. В оснащение входит пулемет калибра 7,62 мм и постановщик дымовой завесы.

В салоне могут разместиться до шести военнослужащих. Также в кабине предусмотрено место для перевозки боеприпасов и снаряжения. Сообщает издание Милитарный.