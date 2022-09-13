На выставке MSPO 2022 показали новую украинскую РСЗО «Ольха»

На Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2022, которая проходила в польском городе Кельце в начале сентября, был продемонстрирован новый вариант украинской РСЗО «Ольха», сообщает Army Recognition. На стенде представили макетный образец в масштабе 1:35, изготовленный творческой мастерской «Архитектон». Внимание привлекает двухрядная бронированная кабина, выполненная в духе берегового ракетного комплекса 360МЦ «Нептун» на шасси КрАЗ-7634НЕ (8х8).

Пусковая установка разработана на базе БМ-30 «Смерч». Особенностью «Ольхи» являются управляемые реактивные снаряды калибра 300 мм, способные стрелять на 110 км. Корректировка полета осуществляется импульсными двигателями, что минимизирует отклонение от заданной цели. Один образец такого снаряда в натуральную величину (длиной 7,6 м и массой 923 кг) был также показан на MSPO 2022.