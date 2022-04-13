Норвегия готова передать Украине современные системы ПВО

Норвежские парламентарии рассматривают возможность передать Украине новейшие системы ПВО. Речь идет о передвижных ракетных комплексах NASAMS и противокорабельных ударных ракетах Naval Strike Missile (NSM).

По словам депутата парламента Норвегии Ола Елвествуен, эти системы помогут Украине укрепить противовоздушную оборону. Еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон предложил также передать нашей стране реактивные системы залпового огня и артиллерию. Сообщает издание Guildhall.

Отметим, что комплексы NASAMS с ракетами AIM-120 обладают высокой мощностью и могут поражать цели на расстоянии от 20 до 40 км (расстояние зависит от высоты полета). К тому же он способен перехватывать маневрирующие баллистические цели. То есть он может противостоять российским «Искандер».

Ракеты Naval Strike Missile оснащены турбореактивным двигателем TRI-40 и имеют массу боевой части 120 кг. Дальность полета NSM составляет 185 км. Она способна поражать как надводные, так и надземные цели.