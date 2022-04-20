Норвегия поставит Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral

В ближайшее время Вооруженные силы Украины получат переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral, которые позволяют сбивать вражеские самолеты и вертолеты на малых высотах.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, поставит украинским защитникам комплексы в количестве ста единиц Норвегия. Это очень эффективные ПЗРК, которые помогут нашим защитникам в борьбе с российскими оккупантами.

Зенитно-ракетные комплексы Mistral были разработаны во Франции компанией MBDA. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет поражать цели с тепловой сигнатурой. Скорость ракеты достигает 800 м/с, а дальность стрельбы – до 6 км.