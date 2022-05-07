Новейшая САУ «Богдана» встала на защиту Украины (видео)

Дальнобойная колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» калибра 155 мм, является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО. На второй день войны с РФ было дано указание уничтожить новейшую САУ, чтобы она не досталась оккупантам, но ее чудом удалось сохранить.

Как рассказал украинский политик Сергей Пашинский, ему удалось вывезти «Богдану» в тыл и передать ВСУ. Сейчас дальнобойная установка бьет врага, ни давая ему ни единого шанса на спасение.

Отметим, что гаубица, установленная на шасси шасси КрАЗ-63221, способна уничтожать врага на расстоянии до 42 км без использования активно-реактивного снаряда. Дальность стрельбы обычным снарядом достигает 40 км. Финальные тесты САУ не были завершены до войны, поэтому она не получила полноценные цифровые системы управления огнем. Так что после победы ее ожидают серьезные доработки.

«Пока существует Россия, будет существовать и угроза. Война – это надолго! Надеюсь, нам хватит мудрости для того, чтобы понять – защищать себя мы должны самостоятельно. Не надеясь ни на кого. Поэтому развитие отечественного ВПК должно стать приоритетным! Чтобы «Богдана», «Стугна», «Нептун», «Ольха» и другое украинское оружие было в руках наших воинов копьем, карающим оккупантов! Слава Украине!», – написал Пашинский.