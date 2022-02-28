Подбит дорогущий зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов (видео)

Российские оккупационные войска на украинской земле потеряли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Наши воины его мастерски подбили, а экипаж ликвидировали, сообщает Андрей Александров на своей страничке в Фейсбук. Теперь это чудо смертоносной техники уже не представляет угрозу украинским самолетам и вертолетам, превратившись в груду металлолома.

Отметим, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» был принят на вооружение еще в 2008 году. Он построен на четырехосном шасси КамАЗ-6560 (8х8) и оснащен 12-ю сверхзвуковыми ракетами и двумя 30-мм автоматическими пушками с боекомплектом в 1400 снарядов.

Ракеты способны поражать цель до 20 км по дальности и до 15 км по высоте. Что же касается пушек, то их эффективная дальность составляет 4000 м, а суммарная скорострельность достигает 5000 выстрелов в минуту. Стоимость одного «Панциря-С1» достигает 14 млн долларов. В данном случае ЗРПК уже отстрелялся, причем надолго. Победа будет за нами!

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