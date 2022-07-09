Редчайший украинский автобус примерил «военную форму»

Сегодня для нужд украинских защитников передают самые различные транспортные средства, в том числе и автобусы. Попадаются среди них и настоящие раритеты украинского производства. Вот эта модель малого класса «Богдан» А-066 была выпущена в 2006 году на предприятии «Богдан Моторс» в Черкассах всего в нескольких экземплярах. Cегодня машина оделась в «военную форму», получив защитный зеленый окрас кузова.

Отметим, что «Богдан» А-066 построен на шасси Foton с 3,7-литровым дизелем. Машина имеет длину чуть более 6 м и рассчитана на перевозку 32 чел. (мест для сидения – 18). Этот автобус в свое время не пошел, хотя и встречался одно время на маршрутах в Киеве, Черновцах, Полтаве, Ивано-Франковске и Хмельницком. Ему вскоре пришел на смену «Богдан» А-067, представляющий собой шасси грузовика с кабиной, которому приделали автобусный кузов. Таких машин выпустили аж 51 ед.

А-066 на маршруте в Киеве. Фото 2008 г. / А-066 на маршруте в Киеве. Фото 2008 г.

Что же касается модели А-066, то она имела довольно стильную внешность. Этому способствовал динамичный профиль с наклонным лобовым стеклом. Этот дизайн перешел с более ранней модели А-064, построенной на агрегатах Isuzu (двигатель 4,3л в 103 л. с.), однако также выпущенной в весьма скромных количествах.