Украинские воины захватили самый защищенный российский бронеавтомобиль

В ходе ожесточенных боев силами ВСУ был обезврежен и захвачен самый передовой и защищенный российский бронеавтомобиль – КАМАЗ-63968 (6х6), известный также как «Тайфун-К». Фото трофея опубликовал Dylan Malyasov на своей страничке в Фейсбук. Как видно, у машины пробиты колеса, а также видны отметены от пуль на лобовом стекле и передней части кабины.

Отметим, что «Тайфун-К» находится на вооружении РФ с 2015 года. Эта машина длиной 8,99 м имеет полную массу 24 т. Экипаж из трех человек, а также 14 десантников должна прикрывать броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 – от бронебойных пуль калибра 14,5 мм, а также Б-32. Автомобиль относится к классу MRAP – с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

«Тайфун-К» приводится в движение 450-сильным турбодизелем ЯМЗ-5367. Последний довольно прожорливый – расход топлива около 80 л на 100 км. Браво нашим славным воинам, которые вывели из строя такого монстра. Сверхпрочная российская сталь, а также бронестекло толщиной 129 мм оказались уязвимыми.