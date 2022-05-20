Уничтожать оккупантов украинским защитникам помогают БТР Oncilla (видео)

На ряду с многими другими бронетранспортерами, которые были поставлены в Украину зарубежными партнерами, украинские бойцы используют машины Oncilla.

Эта боевая бронемашина спроектирована по стандартам НАТО и имеет в своем оснащении современные европейские технологии. Среди них 10-кратный тепловизионный прицел, а также легкоуправляемый боевой модуль, который включает 12,7-мм пулемет НСВТ. Вся информация и изображение с камер выводится на монитор, установленный на передней панели, который можно переключать одной рукой.

Бронеавтомобили отлично зарекомендовали себя на полях сражений, так как отличаются повышенной проходимости и маневренностью. Перед поставкой их в Украину, инженеры компании доработали БТРы с учетом потребностей наших военных.

Стоит отметить, что Oncilla являются лицензионной копией украинских бронетранспортеров «Дозор-Б». Они выпускаются польской компанией Mistra с 2013 года. Машины стоят как на вооружении страны производителя, так и отправляются на экспорт, в том числе и в Украину.