В Украине Mercedes-Benz Sprinter превратили в мобильный комплекс оптоэлектронной разведки

На днях состоялась презентация первого высокотехнологичного мобильного комплекса оптоэлектронной разведки, разработанного украинскими инженерами совместно с общественной организацией «Справа громад» и Фонда Порошенко. Он должен существенно повысить эффективность артиллерии, в том числе реактивной, что поможет ВСУ успешно выполнять контрнаступательные операции, а также надежно держать оборону.

Мобильный комплекс построен на базе бронированного фургона Mercedes-Benz Sprinter и позволяет подсматривать, что делается в стане врага.

Аналогичные зарубежные модели стоят примерно 2 – 3 млн долларов, многое оборудование в них запатентовано и засекречено, а потому к нам не поставляется. На создание первого отечественного образца ушло порядка полутора месяцев. Будем надеется, что за этим комплексом оптоэлектронной разведки вскоре на передовую последуют и другие.

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