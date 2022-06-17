В Украину приехали бронетранспортеры, переданные Литвой (фото)

Поставки вооружения и военной техники западными партнерами в Украину не прекращаются. В этот раз в нашу страну прибыли бронетранспортеры М113, переданные Литвой.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, эта бронетехника должна помочь украинским защитникам в противостоянии российским оккупантам. Чиновник не назвал точное количество переданных БТРов. Однако ранее он заявлял, что в Украину намерены отправить 20 единиц М113.

«‎М113 уже вышли на поле боя в Украине, чтобы защитить жизни украинских солдат», – написал Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

Гусеничный бронетранспортер М113 может перевозить до 11 бойцов, а его экипаж состоит из двух человек. В оснащение машины входит 12,7-мм пулемет. Боекомплект состоит из 2000 патронов. БТР комплектуется V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель 6V-53 Detroit Diesel. Запас хода – 480 км.