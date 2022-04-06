Военная техника ВСУ показали, из чего вели огонь по оккупантам в Чернобаевке

Про многочисленные удачные операции ВСУ по ликвидации российских оккупантов в Чернобаевке, что в Херсонской области, слышали уже многие. А вот теперь корреспондентам информагентства «АрмияInform» представилась возможность лично посмотреть на грозное оружие нашей армии, которое и принесло победу в этом районе.

Это расчеты РСЗО «Ураган», которыми наши артиллеристы научились пользоваться просто ювелирно. По словам одного из бойцов, они запросто укладывают снаряд точно по цели на улице. А недавно точно снесли крышу частного дома, где работало сразу три миномета. Их «Ураганы» участвовали как минимум в трех «сериях» разгрома врага под Чернобаевкой.

Отметим, что РСЗО 9К57 «Ураган» выпускалась с 1975 по 1991 гг. Каждая система имеет 16 направляющих для реактивных снарядов калибра 220 мм. Минимальная дальность стрельбы составляет 8 км, а максимальная достигает 35,8 км. Площадь поражения – 426 000 м кв. Расчет – 4 чел. Масса в боевом положении – 20 т.

РСЗО «Ураган» построена на весьма оригинальном полноприводном шасси ЗИЛ-135ЛМ (8х8), которое выпускалось на Брянском заводе колесных тягачей. Здесь установлены два бензиновых двигателя ЗИЛ-375 мощностью по 180 л. с. Причем каждый мотор приводит колеса своего борта, что делает шасси очень живучим. Колеса первого и четвертого мостов сделаны управляемыми, а также имеют независимую торсионную подвеску. Максимальная скорость составляет 65 км/ч. Запас хода – 570 км.