ВСУ показало уникальные трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Украинская армия мужественно противостоит российским оккупантам. Несмотря на превосходство захватчиков по численности и оснащению, наши бойцы уверенно вытесняют их с территории Украины. Спасаясь бегством, агрессоры бросают огромное количество военной техники, которая становится трофеями ВСУ.

Помимо стандартных танков, БТРов и БМП, встречаются и довольно интересные экземпляры техники. Например, на вооружение украинских военных встало несколько рашистских систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» и транспортно-заряжающий машин к самоходному огнемету ТОС-1 «Буратино». Теперь их активно используют против орков.

Также наши бойцы отжали у оккупантов командно-штабные машины Р-149МА1, которые входят в состав системы «Созвездие», системы ракетно-залпового огня «Тор» и «Шилка». Кроме того, копилку трофеев ВСУ пополнили самоходные артиллерийские установки «Хоста» и «Гвоздика».

В ходе боев оккупанты бросили очень важные радиолокационные установки, среди которых комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», станцию спутниковой связи «Аурига-1,2В» и «Барнаул-Т». Впрочем, это далеко не все трофеи наших бойцов, а лишь небольшая их часть, которая поможет украинской армии нанести сокрушительный удар по оккупантам.