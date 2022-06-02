ВСУ уничтожило бронетранспортер «вагнеровцев» (видео)

Россия бросила на войну в Украине подразделение наемников частной военной компании «Вагнер». Несколько дней назад украинским защитникам удалось обезвредить элитную часть.

Также наши бойцы уничтожили технику «вагнеровцев», в числе которой бронетранспортер «Чекан». Подбитая машина, стоящая на обочине проселочной дороги, попала на короткое видео. Степень повреждения БТР оценить сложно. Возможно, в последствии он встанет на вооружение ВСУ и будет использоваться против предыдущих владельцев.

Бронетранспортер «Чекан» построен на шасси Урал-432007-0111-31. Его используют для перевозки личного состава подразделения «Вагнер». Именно поэтому машину в народе называют «вагнеровский вагон». БТР способен защитить бойцов не только от обстрела из стрелкового оружия, а и от осколков мин и самодельных взрывных устройств.

В Украине такую бронемашину заметили впервые. Ранее группа Вагнера использовала их в локальных военных конфликтах в Сирии, Ливии и Судане. Сообщает издание Defence Blog.