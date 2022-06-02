Рус Укр
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На заводе Volkswagen в Ганновере стартовал выпуск модели ID. Buzz
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Новые топливозаправщики Tatra буду обслуживать самолеты НАТО
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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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В лесу нашли заброшенную коллекцию автомобилей (видео)
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Событие
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Военная техника
Новые топливозаправщики Tatra буду обслуживать самолеты НАТО
Новости
МВД разработало новые тестовые задания для будущих водителей
Страхование
В Украине увеличили страховые выплаты по ОСАГО
Тюнинг
Легендарный Mercedes-Benz SK подвергся диковинному тюнингу
Топливо
Украинцам по другим ценам: Венгрия изменила правила продажи топлива
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Техника
Украденную оккупантами сельхозтехнику удалось дистанционно отключить
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Построен автобус с проходимостью трактора
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На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
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В отпуск на своем автомобиле: как сделать поездку безопасной
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Автоцентр Коммерческие Военная техника ВСУ уничтожило бронетранспортер «вагнеровцев» (видео)

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    ВСУ уничтожило бронетранспортер «вагнеровцев» (видео)
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