ВСУ взорвали мост вместе с техникой оккупантов (фото)

Бойцы Сил специальной операции ВСУ обнаружили в Харьковской области вражескую технику – Камаз, три «Урала» и бронеавтомобиль «Тигр», которая двигалась в сторону Изюма на усиление своей группировки.

Украинские военные провели доразведку и устроили засаду. В частности, они заминировали мост по пути следования вражеской колоны и, когда техника въехала на него, прогремел взрыв. Оккупантов полностью уничтожили.

«Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины»,-говорится в сообщении.