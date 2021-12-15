"Автомобиль года в Украине": представляем номинацию "Соотношение цена/качество"

Пока голосование за “Автомобиль года 2022” набирает обороты, “Автоцентр” продолжает знакомить вас с главными номинациями акции. Кстати, проголосовать можете и вы – на сайте autoroku.ua

И сегодня в нашем фокусе номинация “Соотношение цена/качество”. Выбирая автомобиль, мы ориентируемся и на дизайн, и на технологии, и на престижность марки, да и ликвидность на вторичном рынке забывать нельзя. Но так или иначе все мы стремимся к тому, чтобы автомобиль был как можно качественнее, и стоил при этом соизмеримых денег. В данную категорию попала большая часть претендентов – более 40 моделей.

Среди них обновленный Citroen C3 Aircross. Обновленная модель приехала к украинским дилерам в конце лета и предлагается в двух комплектациях FEEL Pack или SHINE. Среди новшеств довольно заметные изменения во внешности, особенно в передней ее части, технические улучшения и богатое оснащение уже в базовой комплектации. Есть богатство выбора и по силовым агрегатам – для C3 Aircross предлагаются два дизельных и один бензиновый. Более подробно про новинку смотрите в нашем сюжете:

Еще одна интересная обновленная модель – это кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Японская модель довольно сильно изменилась внешне, причем как спереди, так и сзади. Визуальные изменения оказались настолько масштабными, что даже увеличили общую длину кроссовера на 140 мм. Благодаря этому стал объемнее и багажник, который теперь вмещает 405 литров. А линейка двигателей расширилась атмосферным 2.0 на 150 л.с. Рассмотреть все новшества модели можно в нашем обзоре:

Обновленный Opel Crossland сохранил все свои достоинства, добавив новый дизайн, версии и технологии. А вот буква X в названии модели более не используется. Среди дизайнерских новшеств оформление передней части в стиле Vizor – так теперь называется фирменная стилистика Opel, в которой оформлены и другие новинки марки. В плане новшеств по технике отметим систему Grip Control, которая позволяет адаптировать работу двигателя и трансмиссии для преодоления различной пересеченной местности: заснеженных дорог, песка и грязи.

А вот Peugeot 208 – это абсолютно новая модель, которая с первого же взгляда впечатляет своим дизайном. Невысокий, с широким капотом, крупной решеткой радиатора и фирменными вертикальными ДХО в стиле “когти льва” – такой автомобиль моментально выделяется в потоке. В салоне яркий стиль продолжает интерьер в концепции i-Cockpit 3D. Его отличает ультра-компактный руль, 3D панель приборов и фактурная передняя панель. Больше впечатлений от нового Пежо 208 в сюжете:

Продолжим тему французских автопроизводителей моделью Renault Captur – уже второй ее генерацией. Дизайнеры очень хорошо сумели сохранить преемственность модели, наделив ее узнаваемыми чертами. При этом новинка больше предшественника, да и построена на новой платформе CMF-B. Благодаря этому стал просторнее салон и вместительнее багажник. Кстати, интерьер абсолютно новый, с цифровой приборной панелью и крупным экраном мультимедийной системы. В качестве силового агрегата – турбобензиновый двигатель 1.3 TCe. А больше деталей про новинку вы узнаете из нашего видео:

И закончим обзор номинации “Соотношение цена/качество” претендентом Subaru Outback. Новый Аутбэк это уже шестое поколение модели, которая остается верна своей философии автомобиля для всей семьи, путешествий и покорения новых локаций за пределами асфальтовых дорог. Для этого у модели есть 213 мм дорожного просвета, полный привод и система X-Mode, улучшающая проходимость Outback на бездорожье. Среди новшеств отметим новую подвеску и улучшенный комплекс систем безопасности EyeSight. Хотите узнать, чем впечатляет интерьер нового Subaru Outback? Тогда смотрите наше видео:

Напоминаем, что отдать голос за вашего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.